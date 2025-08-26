StupidCoin (STUPID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0024823 $ 0.0024823 $ 0.0024823 24 שעות נמוך $ 0.002788 $ 0.002788 $ 0.002788 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0024823$ 0.0024823 $ 0.0024823 גבוה 24 שעות $ 0.002788$ 0.002788 $ 0.002788 שיא כל הזמנים $ 0.04029338$ 0.04029338 $ 0.04029338 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00038089$ 0.00038089 $ 0.00038089 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.68% שינוי מחיר (1D) -9.38% שינוי מחיר (7D) -24.05% שינוי מחיר (7D) -24.05%

StupidCoin (STUPID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00250828. במהלך 24 השעות האחרונות, STUPID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0024823 לבין שיא של $ 0.002788, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STUPIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04029338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00038089.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STUPID השתנה ב -1.68% במהלך השעה האחרונה, -9.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StupidCoin (STUPID) מידע שוק

שווי שוק $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M אספקת מחזור 994.69M 994.69M 994.69M אספקה כוללת 994,694,143.561032 994,694,143.561032 994,694,143.561032

שווי השוק הנוכחי של StupidCoin הוא $ 2.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STUPID הוא 994.69M, עם היצע כולל של 994694143.561032. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.