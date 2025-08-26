Stride Staked Atom (STATOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 7.28 $ 7.28 $ 7.28 24 שעות נמוך $ 7.96 $ 7.96 $ 7.96 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 7.28$ 7.28 $ 7.28 גבוה 24 שעות $ 7.96$ 7.96 $ 7.96 שיא כל הזמנים $ 18.7$ 18.7 $ 18.7 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02064083$ 0.02064083 $ 0.02064083 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.10% שינוי מחיר (1D) -8.25% שינוי מחיר (7D) -1.36% שינוי מחיר (7D) -1.36%

Stride Staked Atom (STATOM) המחיר בזמן אמת של הוא $7.28. במהלך 24 השעות האחרונות, STATOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 7.28 לבין שיא של $ 7.96, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STATOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02064083.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STATOM השתנה ב -1.10% במהלך השעה האחרונה, -8.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked Atom (STATOM) מידע שוק

שווי שוק $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M אספקת מחזור 2.18M 2.18M 2.18M אספקה כוללת 2,181,450.754836 2,181,450.754836 2,181,450.754836

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked Atom הוא $ 15.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STATOM הוא 2.18M, עם היצע כולל של 2181450.754836. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.90M.