Steem Dollars סֵמֶל

Steem Dollars מחיר (SBD)

לא רשום

1 SBD ל USDמחיר חי:

$0.822199
$0.822199$0.822199
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Steem Dollars (SBD) טבלת מחירים חיה
Steem Dollars (SBD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.814883
$ 0.814883
24 שעות נמוך
$ 0.912532
$ 0.912532
גבוה 24 שעות

$ 0.814883
$ 0.814883

$ 0.912532
$ 0.912532

$ 19.02
$ 19.02

$ 0.23394
$ 0.23394

-0.13%

-9.74%

-1.78%

-1.78%

Steem Dollars (SBD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.822161. במהלך 24 השעות האחרונות, SBD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.814883 לבין שיא של $ 0.912532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.23394.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBD השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Steem Dollars (SBD) מידע שוק

$ 7.45M
$ 7.45M

--
--

$ 7.45M
$ 7.45M

9.07M
9.07M

9,070,615.316
9,070,615.316

שווי השוק הנוכחי של Steem Dollars הוא $ 7.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBD הוא 9.07M, עם היצע כולל של 9070615.316. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.45M.

Steem Dollars (SBD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Steem Dollarsל USDהיה $ -0.088789842104311.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSteem Dollars ל USDהיה . $ -0.0929798318.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSteem Dollars ל USDהיה $ +0.0705298213.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Steem Dollarsל USDהיה $ -0.0477048011363831.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.088789842104311-9.74%
30 ימים$ -0.0929798318-11.30%
60 ימים$ +0.0705298213+8.58%
90 ימים$ -0.0477048011363831-5.48%

מה זהSteem Dollars (SBD)

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Steem Dollars (SBD) משאב

האתר הרשמי

Steem Dollarsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Steem Dollars (SBD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Steem Dollars (SBD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Steem Dollars.

בדוק את Steem Dollars תחזית המחיר עכשיו‏!

SBD למטבעות מקומיים

Steem Dollars (SBD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Steem Dollars (SBD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SBD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Steem Dollars (SBD)

כמה שווה Steem Dollars (SBD) היום?
החי SBDהמחיר ב USD הוא 0.822161 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SBD ל USD?
המחיר הנוכחי של SBD ל USD הוא $ 0.822161. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Steem Dollars?
שווי השוק של SBD הוא $ 7.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SBD?
ההיצע במחזור של SBD הוא 9.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SBD?
‏‏SBD השיג מחיר שיא (ATH) של 19.02 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SBD?
SBD ‏‏רשם מחירATL של 0.23394 USD.
מהו נפח המסחר של SBD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SBD הוא -- USD.
האם SBD יעלה השנה?
SBD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SBD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
