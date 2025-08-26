Steem Dollars (SBD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.814883 $ 0.814883 $ 0.814883 24 שעות נמוך $ 0.912532 $ 0.912532 $ 0.912532 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.814883$ 0.814883 $ 0.814883 גבוה 24 שעות $ 0.912532$ 0.912532 $ 0.912532 שיא כל הזמנים $ 19.02$ 19.02 $ 19.02 המחיר הנמוך ביותר $ 0.23394$ 0.23394 $ 0.23394 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -9.74% שינוי מחיר (7D) -1.78% שינוי מחיר (7D) -1.78%

Steem Dollars (SBD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.822161. במהלך 24 השעות האחרונות, SBD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.814883 לבין שיא של $ 0.912532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.23394.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBD השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Steem Dollars (SBD) מידע שוק

שווי שוק $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M אספקת מחזור 9.07M 9.07M 9.07M אספקה כוללת 9,070,615.316 9,070,615.316 9,070,615.316

שווי השוק הנוכחי של Steem Dollars הוא $ 7.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBD הוא 9.07M, עם היצע כולל של 9070615.316. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.45M.