StakeWise Staked ETH (OSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,600.46 $ 4,600.46 $ 4,600.46 24 שעות נמוך $ 5,065.54 $ 5,065.54 $ 5,065.54 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,600.46$ 4,600.46 $ 4,600.46 גבוה 24 שעות $ 5,065.54$ 5,065.54 $ 5,065.54 שיא כל הזמנים $ 5,206.8$ 5,206.8 $ 5,206.8 המחיר הנמוך ביותר $ 1,459.73$ 1,459.73 $ 1,459.73 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.96% שינוי מחיר (1D) -8.37% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

StakeWise Staked ETH (OSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,607.7. במהלך 24 השעות האחרונות, OSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,600.46 לבין שיא של $ 5,065.54, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,206.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,459.73.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSETH השתנה ב -1.96% במהלך השעה האחרונה, -8.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StakeWise Staked ETH (OSETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65B$ 1.65B $ 1.65B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.65B$ 1.65B $ 1.65B אספקת מחזור 358.88K 358.88K 358.88K אספקה כוללת 358,880.6839472 358,880.6839472 358,880.6839472

שווי השוק הנוכחי של StakeWise Staked ETH הוא $ 1.65B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSETH הוא 358.88K, עם היצע כולל של 358880.6839472. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65B.