StakeWise Staked ETH סֵמֶל

StakeWise Staked ETH מחיר (OSETH)

לא רשום

1 OSETH ל USDמחיר חי:

-8.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
StakeWise Staked ETH (OSETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:49:16 (UTC+8)

StakeWise Staked ETH (OSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.96%

-8.37%

+0.26%

+0.26%

StakeWise Staked ETH (OSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,607.7. במהלך 24 השעות האחרונות, OSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,600.46 לבין שיא של $ 5,065.54, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,206.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,459.73.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSETH השתנה ב -1.96% במהלך השעה האחרונה, -8.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StakeWise Staked ETH (OSETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של StakeWise Staked ETH הוא $ 1.65B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSETH הוא 358.88K, עם היצע כולל של 358880.6839472. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65B.

StakeWise Staked ETH (OSETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של StakeWise Staked ETHל USDהיה $ -421.212589916561.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStakeWise Staked ETH ל USDהיה . $ +778.9247734500.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStakeWise Staked ETH ל USDהיה $ +3,726.8464517700.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של StakeWise Staked ETHל USDהיה $ +1,788.522507530514.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -421.212589916561-8.37%
30 ימים$ +778.9247734500+16.90%
60 ימים$ +3,726.8464517700+80.88%
90 ימים$ +1,788.522507530514+63.44%

מה זהStakeWise Staked ETH (OSETH)

Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

StakeWise Staked ETH (OSETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

StakeWise Staked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StakeWise Staked ETH (OSETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StakeWise Staked ETH (OSETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StakeWise Staked ETH.

בדוק את StakeWise Staked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

OSETH למטבעות מקומיים

StakeWise Staked ETH (OSETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StakeWise Staked ETH (OSETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OSETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על StakeWise Staked ETH (OSETH)

כמה שווה StakeWise Staked ETH (OSETH) היום?
החי OSETHהמחיר ב USD הוא 4,607.7 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OSETH ל USD?
המחיר הנוכחי של OSETH ל USD הוא $ 4,607.7. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StakeWise Staked ETH?
שווי השוק של OSETH הוא $ 1.65B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OSETH?
ההיצע במחזור של OSETH הוא 358.88K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OSETH?
‏‏OSETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,206.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OSETH?
OSETH ‏‏רשם מחירATL של 1,459.73 USD.
מהו נפח המסחר של OSETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OSETH הוא -- USD.
האם OSETH יעלה השנה?
OSETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OSETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:49:16 (UTC+8)

