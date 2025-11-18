SquiggleStrategy מחיר היום

מחיר SquiggleStrategy (SQUIGSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00062969, עם שינוי של 5.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SQUIGSTR ל USD הוא $ 0.00062969 לכל SQUIGSTR.

SquiggleStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 587,793, עם היצע במחזור של 932.63M SQUIGSTR. ב‑24 השעות האחרונות, SQUIGSTR סחר בין $ 0.00061603 (נמוך) ל $ 0.0006684 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00839806, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00054184.

ביצועים לטווח קצר, SQUIGSTR נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו +4.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 587.79K$ 587.79K $ 587.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 587.79K$ 587.79K $ 587.79K אספקת מחזור 932.63M 932.63M 932.63M אספקה כוללת 932,628,264.3846557 932,628,264.3846557 932,628,264.3846557

