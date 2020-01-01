Squid Game (SQUID) טוקנומיקה
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain.
With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen.
The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show.
The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members.
Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
הבנת הטוקנומיקה של Squid Game (SQUID) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SQUID אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SQUIDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SQUIDטוקניומיקה, חקרו אתSQUIDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
