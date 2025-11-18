SPLASH מחיר היום

מחיר SPLASH (SPLASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.01114813, עם שינוי של 4.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPLASH ל USD הוא $ 0.01114813 לכל SPLASH.

SPLASH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 111,581, עם היצע במחזור של 10.00M SPLASH. ב‑24 השעות האחרונות, SPLASH סחר בין $ 0.01073895 (נמוך) ל $ 0.01192487 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.051178, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00494731.

ביצועים לטווח קצר, SPLASH נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -25.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPLASH (SPLASH) מידע שוק

שווי שוק $ 111.58K$ 111.58K $ 111.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.58K$ 111.58K $ 111.58K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

