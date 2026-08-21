Spawn מחיר היום

מחיר Spawn (SPAWN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPAWN ל USD הוא $ 0 לכל SPAWN.

Spawn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,049, עם היצע במחזור של 999.99M SPAWN. ב‑24 השעות האחרונות, SPAWN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPAWN נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +21.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Spawn (SPAWN) מידע שוק

שווי שוק $ 41.05K$ 41.05K $ 41.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.05K$ 41.05K $ 41.05K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,985,065.63483 999,985,065.63483 999,985,065.63483

שווי השוק הנוכחי של Spawn הוא $ 41.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPAWN הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985065.63483. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.05K.