Soyjak סֵמֶל

Soyjak מחיר (SOY)

1 SOY ל USDמחיר חי:

$0.00049847
$0.00049847$0.00049847
-9.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Soyjak (SOY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:28:17 (UTC+8)

Soyjak (SOY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00656405
$ 0.00656405$ 0.00656405

-0.24%

-9.94%

+9.22%

+9.22%

Soyjak (SOY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00656405, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOY השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -9.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Soyjak (SOY) מידע שוק

$ 488.00K
$ 488.00K$ 488.00K

$ 488.00K
$ 488.00K$ 488.00K

979.56M
979.56M 979.56M

979,561,619.674167
979,561,619.674167 979,561,619.674167

שווי השוק הנוכחי של Soyjak הוא $ 488.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOY הוא 979.56M, עם היצע כולל של 979561619.674167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 488.00K.

Soyjak (SOY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Soyjakל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSoyjak ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSoyjak ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Soyjakל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.94%
30 ימים$ 0+30.32%
60 ימים$ 0-9.59%
90 ימים$ 0--

מה זהSoyjak (SOY)

Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Soyjak (SOY) משאב

האתר הרשמי

Soyjakתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Soyjak (SOY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Soyjak (SOY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Soyjak.

בדוק את Soyjak תחזית המחיר עכשיו‏!

SOY למטבעות מקומיים

Soyjak (SOY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Soyjak (SOY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Soyjak (SOY)

כמה שווה Soyjak (SOY) היום?
החי SOYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOY ל USD?
המחיר הנוכחי של SOY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Soyjak?
שווי השוק של SOY הוא $ 488.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOY?
ההיצע במחזור של SOY הוא 979.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOY?
‏‏SOY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00656405 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOY?
SOY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOY הוא -- USD.
האם SOY יעלה השנה?
SOY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:28:17 (UTC+8)

Soyjak (SOY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

