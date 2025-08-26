Solcasino Token (SCS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00188499 $ 0.00188499 $ 0.00188499 24 שעות נמוך $ 0.00203203 $ 0.00203203 $ 0.00203203 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00188499$ 0.00188499 $ 0.00188499 גבוה 24 שעות $ 0.00203203$ 0.00203203 $ 0.00203203 שיא כל הזמנים $ 0.03099588$ 0.03099588 $ 0.03099588 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.29% שינוי מחיר (1D) +3.48% שינוי מחיר (7D) +10.60% שינוי מחיר (7D) +10.60%

Solcasino Token (SCS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00201877. במהלך 24 השעות האחרונות, SCS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00188499 לבין שיא של $ 0.00203203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03099588, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCS השתנה ב +1.29% במהלך השעה האחרונה, +3.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solcasino Token (SCS) מידע שוק

שווי שוק $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M אספקת מחזור 3.29B 3.29B 3.29B אספקה כוללת 3,291,216,246.0 3,291,216,246.0 3,291,216,246.0

שווי השוק הנוכחי של Solcasino Token הוא $ 6.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCS הוא 3.29B, עם היצע כולל של 3291216246.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.64M.