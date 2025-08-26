עוד על SLR

Solarcoin סֵמֶל

Solarcoin מחיר (SLR)

לא רשום

1 SLR ל USDמחיר חי:

$0.03996962
-6.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Solarcoin (SLR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:53 (UTC+8)

Solarcoin (SLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0397291
24 שעות נמוך
$ 0.04258241
גבוה 24 שעות

$ 0.0397291
$ 0.04258241
$ 2.88
$ 0
+0.18%

-6.02%

+7.37%

+7.37%

Solarcoin (SLR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04000045. במהלך 24 השעות האחרונות, SLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0397291 לבין שיא של $ 0.04258241, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLR השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -6.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solarcoin (SLR) מידע שוק

$ 2.59M
--
$ 3.93B
64.81M
98,100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Solarcoin הוא $ 2.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLR הוא 64.81M, עם היצע כולל של 98100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93B.

Solarcoin (SLR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solarcoinל USDהיה $ -0.00256578801397038.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolarcoin ל USDהיה . $ +0.0178912132.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolarcoin ל USDהיה $ +0.0424269612.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solarcoinל USDהיה $ +0.02164257314209059.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00256578801397038-6.02%
30 ימים$ +0.0178912132+44.73%
60 ימים$ +0.0424269612+106.07%
90 ימים$ +0.02164257314209059+117.89%

מה זהSolarcoin (SLR)

Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: - The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity. - The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy. - The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Solarcoin (SLR) משאב

האתר הרשמי

Solarcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solarcoin (SLR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solarcoin (SLR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solarcoin.

בדוק את Solarcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

SLR למטבעות מקומיים

Solarcoin (SLR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solarcoin (SLR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SLR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solarcoin (SLR)

כמה שווה Solarcoin (SLR) היום?
החי SLRהמחיר ב USD הוא 0.04000045 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SLR ל USD?
המחיר הנוכחי של SLR ל USD הוא $ 0.04000045. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solarcoin?
שווי השוק של SLR הוא $ 2.59M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SLR?
ההיצע במחזור של SLR הוא 64.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SLR?
‏‏SLR השיג מחיר שיא (ATH) של 2.88 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SLR?
SLR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SLR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SLR הוא -- USD.
האם SLR יעלה השנה?
SLR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SLR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:53 (UTC+8)

Solarcoin (SLR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.