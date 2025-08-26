Solarcoin (SLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0397291 $ 0.0397291 $ 0.0397291 24 שעות נמוך $ 0.04258241 $ 0.04258241 $ 0.04258241 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0397291$ 0.0397291 $ 0.0397291 גבוה 24 שעות $ 0.04258241$ 0.04258241 $ 0.04258241 שיא כל הזמנים $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -6.02% שינוי מחיר (7D) +7.37% שינוי מחיר (7D) +7.37%

Solarcoin (SLR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04000045. במהלך 24 השעות האחרונות, SLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0397291 לבין שיא של $ 0.04258241, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLR השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -6.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solarcoin (SLR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.93B$ 3.93B $ 3.93B אספקת מחזור 64.81M 64.81M 64.81M אספקה כוללת 98,100,000,000.0 98,100,000,000.0 98,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solarcoin הוא $ 2.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLR הוא 64.81M, עם היצע כולל של 98100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93B.