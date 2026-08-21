SEED מחיר היום

מחיר SEED (SEED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEED ל USD הוא $ 0 לכל SEED.

SEED כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 153,137, עם היצע במחזור של 362.33M SEED. ב‑24 השעות האחרונות, SEED סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01720785, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SEED נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.52K.

SEED (SEED) מידע שוק

שווי שוק $ 153.14K$ 153.14K $ 153.14K נפח (24 שעות) $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 422.64K$ 422.64K $ 422.64K אספקת מחזור 362.33M 362.33M 362.33M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SEED הוא $ 153.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.52K. ההיצע במחזור של SEED הוא 362.33M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 422.64K.