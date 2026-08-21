Securitize מחיר היום

מחיר Securitize (SECZ) בזמן אמת היום הוא $ 6.4, עם שינוי של 6.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SECZ ל USD הוא $ 6.4 לכל SECZ.

Securitize כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,765,466, עם היצע במחזור של 4.03M SECZ. ב‑24 השעות האחרונות, SECZ סחר בין $ 6.03 (נמוך) ל $ 6.41 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.87, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 5.39.

ביצועים לטווח קצר, SECZ נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +12.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Securitize (SECZ) מידע שוק

שווי שוק $ 25.77M$ 25.77M $ 25.77M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.62M$ 165.62M $ 165.62M אספקת מחזור 4.03M 4.03M 4.03M אספקה כוללת 25,878,399.0 25,878,399.0 25,878,399.0

שווי השוק הנוכחי של Securitize הוא $ 25.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של SECZ הוא 4.03M, עם היצע כולל של 25878399.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.62M.