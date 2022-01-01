Satori Network (SATORI) טוקנומיקה

Satori Network (SATORI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Satori Network (SATORI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Satori Network (SATORI) מידע

Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO

Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world.

“Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being.

Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique.

It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future.

The Basics of Pattern Recognition

AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties:

Spatial patterns Temporal patterns

The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.

אתר רשמי:
https://satorinet.io/

Satori Network (SATORI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Satori Network (SATORI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 786.24K
$ 786.24K$ 786.24K
ההיצע הכולל:
$ 600.00K
$ 600.00K$ 600.00K
אספקה במחזור:
$ 569.74K
$ 569.74K$ 569.74K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 828.00K
$ 828.00K$ 828.00K
שיא כל הזמנים:
$ 103.8
$ 103.8$ 103.8
שפל כל הזמנים:
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
מחיר נוכחי:
$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

Satori Network (SATORI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Satori Network (SATORI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SATORI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SATORIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SATORIטוקניומיקה, חקרו אתSATORIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SATORI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SATORI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SATORI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

