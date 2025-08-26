Satori Network (SATORI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.32 גבוה 24 שעות $ 1.46 שיא כל הזמנים $ 103.8 המחיר הנמוך ביותר $ 1.03 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +1.50% שינוי מחיר (7D) -3.49%

Satori Network (SATORI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, SATORI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.32 לבין שיא של $ 1.46, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SATORIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.03.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SATORI השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satori Network (SATORI) מידע שוק

שווי שוק $ 786.25K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 834.03K אספקת מחזור 565.63K אספקה כוללת 600,000.0

שווי השוק הנוכחי של Satori Network הוא $ 786.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATORI הוא 565.63K, עם היצע כולל של 600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 834.03K.