Satori Network (SATORI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, SATORI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.32 לבין שיא של $ 1.46, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SATORIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.03.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SATORI השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Satori Network הוא $ 786.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATORI הוא 565.63K, עם היצע כולל של 600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 834.03K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Satori Networkל USDהיה $ +0.0204866.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatori Network ל USDהיה . $ +0.2066139090.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatori Network ל USDהיה $ -0.3902361060.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Satori Networkל USDהיה $ -1.6611531451228993.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.0204866
|+1.50%
|30 ימים
|$ +0.2066139090
|+14.86%
|60 ימים
|$ -0.3902361060
|-28.07%
|90 ימים
|$ -1.6611531451228993
|-54.44%
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
