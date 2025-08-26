עוד על SATORI

Satori Network סֵמֶל

Satori Network מחיר (SATORI)

לא רשום

1 SATORI ל USDמחיר חי:

$1.39
$1.39$1.39
+1.40%1D
USD
Satori Network (SATORI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:11:20 (UTC+8)

Satori Network (SATORI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
24 שעות נמוך
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
גבוה 24 שעות

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 103.8
$ 103.8$ 103.8

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

+0.01%

+1.50%

-3.49%

-3.49%

Satori Network (SATORI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, SATORI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.32 לבין שיא של $ 1.46, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SATORIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.03.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SATORI השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים.

Satori Network (SATORI) מידע שוק

$ 786.25K
$ 786.25K$ 786.25K

--
----

$ 834.03K
$ 834.03K$ 834.03K

565.63K
565.63K 565.63K

600,000.0
600,000.0 600,000.0

שווי השוק הנוכחי של Satori Network הוא $ 786.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATORI הוא 565.63K, עם היצע כולל של 600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 834.03K.

Satori Network (SATORI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Satori Networkל USDהיה $ +0.0204866.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatori Network ל USDהיה . $ +0.2066139090.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatori Network ל USDהיה $ -0.3902361060.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Satori Networkל USDהיה $ -1.6611531451228993.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0204866+1.50%
30 ימים$ +0.2066139090+14.86%
60 ימים$ -0.3902361060-28.07%
90 ימים$ -1.6611531451228993-54.44%

מה זהSatori Network (SATORI)

Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.

Satori Network (SATORI) משאב

האתר הרשמי

Satori Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Satori Network (SATORI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Satori Network (SATORI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Satori Network.

בדוק את Satori Network תחזית המחיר עכשיו‏!

SATORI למטבעות מקומיים

Satori Network (SATORI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Satori Network (SATORI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SATORI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Satori Network (SATORI)

כמה שווה Satori Network (SATORI) היום?
החי SATORIהמחיר ב USD הוא 1.39 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SATORI ל USD?
המחיר הנוכחי של SATORI ל USD הוא $ 1.39. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Satori Network?
שווי השוק של SATORI הוא $ 786.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SATORI?
ההיצע במחזור של SATORI הוא 565.63K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SATORI?
‏‏SATORI השיג מחיר שיא (ATH) של 103.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SATORI?
SATORI ‏‏רשם מחירATL של 1.03 USD.
מהו נפח המסחר של SATORI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SATORI הוא -- USD.
האם SATORI יעלה השנה?
SATORI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SATORI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:11:20 (UTC+8)

