Sabai Protocol מחיר היום

מחיר Sabai Protocol (SABAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SABAI ל USD הוא $ 0 לכל SABAI.

Sabai Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 314,901, עם היצע במחזור של 557.88M SABAI. ב‑24 השעות האחרונות, SABAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.072849, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SABAI נע ב -- בשעה האחרונה ו +10.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.12.

Sabai Protocol (SABAI) מידע שוק

שווי שוק $ 314.90K$ 314.90K $ 314.90K נפח (24 שעות) $ 56.12$ 56.12 $ 56.12 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M אספקת מחזור 557.88M 557.88M 557.88M אספקה כוללת 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sabai Protocol הוא $ 314.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.12. ההיצע במחזור של SABAI הוא 557.88M, עם היצע כולל של 2650000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.