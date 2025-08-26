עוד על ROVR

ROVR מידע על מחיר

ROVR אתר רשמי

ROVR טוקניומיקה

ROVR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ROVR Network סֵמֶל

ROVR Network מחיר (ROVR)

לא רשום

1 ROVR ל USDמחיר חי:

$0.00965573
$0.00965573$0.00965573
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ROVR Network (ROVR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:09:50 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00963473
$ 0.00963473$ 0.00963473
24 שעות נמוך
$ 0.00971209
$ 0.00971209$ 0.00971209
גבוה 24 שעות

$ 0.00963473
$ 0.00963473$ 0.00963473

$ 0.00971209
$ 0.00971209$ 0.00971209

$ 0.02158741
$ 0.02158741$ 0.02158741

$ 0.00865958
$ 0.00865958$ 0.00865958

-0.38%

+0.08%

+0.52%

+0.52%

ROVR Network (ROVR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00965555. במהלך 24 השעות האחרונות, ROVR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00963473 לבין שיא של $ 0.00971209, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROVRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02158741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00865958.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROVR השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ROVR Network (ROVR) מידע שוק

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 96.56M
$ 96.56M$ 96.56M

121.85M
121.85M 121.85M

9,999,998,876.854296
9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296

שווי השוק הנוכחי של ROVR Network הוא $ 1.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROVR הוא 121.85M, עם היצע כולל של 9999998876.854296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.56M.

ROVR Network (ROVR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ROVR Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלROVR Network ל USDהיה . $ -0.0004908640.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלROVR Network ל USDהיה $ -0.0022144453.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ROVR Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.08%
30 ימים$ -0.0004908640-5.08%
60 ימים$ -0.0022144453-22.93%
90 ימים$ 0--

מה זהROVR Network (ROVR)

ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ROVR Network (ROVR) משאב

האתר הרשמי

ROVR Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ROVR Network (ROVR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ROVR Network (ROVR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ROVR Network.

בדוק את ROVR Network תחזית המחיר עכשיו‏!

ROVR למטבעות מקומיים

ROVR Network (ROVR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ROVR Network (ROVR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROVR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ROVR Network (ROVR)

כמה שווה ROVR Network (ROVR) היום?
החי ROVRהמחיר ב USD הוא 0.00965555 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROVR ל USD?
המחיר הנוכחי של ROVR ל USD הוא $ 0.00965555. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ROVR Network?
שווי השוק של ROVR הוא $ 1.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROVR?
ההיצע במחזור של ROVR הוא 121.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROVR?
‏‏ROVR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02158741 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROVR?
ROVR ‏‏רשם מחירATL של 0.00865958 USD.
מהו נפח המסחר של ROVR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROVR הוא -- USD.
האם ROVR יעלה השנה?
ROVR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROVR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:09:50 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.