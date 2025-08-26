ROVR Network (ROVR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00963473 $ 0.00963473 $ 0.00963473 24 שעות נמוך $ 0.00971209 $ 0.00971209 $ 0.00971209 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00963473$ 0.00963473 $ 0.00963473 גבוה 24 שעות $ 0.00971209$ 0.00971209 $ 0.00971209 שיא כל הזמנים $ 0.02158741$ 0.02158741 $ 0.02158741 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00865958$ 0.00865958 $ 0.00865958 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.52% שינוי מחיר (7D) +0.52%

ROVR Network (ROVR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00965555. במהלך 24 השעות האחרונות, ROVR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00963473 לבין שיא של $ 0.00971209, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROVRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02158741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00865958.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROVR השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ROVR Network (ROVR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.56M$ 96.56M $ 96.56M אספקת מחזור 121.85M 121.85M 121.85M אספקה כוללת 9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296

שווי השוק הנוכחי של ROVR Network הוא $ 1.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROVR הוא 121.85M, עם היצע כולל של 9999998876.854296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.56M.