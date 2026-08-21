ROCKY מחיר היום

מחיר ROCKY ($ROCKY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $ROCKY ל USD הוא $ 0 לכל $ROCKY.

ROCKY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 194,011, עם היצע במחזור של 1.00B $ROCKY. ב‑24 השעות האחרונות, $ROCKY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064156, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $ROCKY נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +8.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.10.

ROCKY ($ROCKY) מידע שוק

שווי שוק $ 194.01K$ 194.01K $ 194.01K נפח (24 שעות) $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 194.01K$ 194.01K $ 194.01K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ROCKY הוא $ 194.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.10. ההיצע במחזור של $ROCKY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.01K.