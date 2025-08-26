עוד על SCUSD

Rings scUSD סֵמֶל

Rings scUSD מחיר (SCUSD)

לא רשום

1 SCUSD ל USDמחיר חי:

$0.998324
$0.998324
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rings scUSD (SCUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:54:35 (UTC+8)

Rings scUSD (SCUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.99679
$ 0.99679
24 שעות נמוך
$ 0.99895
$ 0.99895
גבוה 24 שעות

$ 0.99679
$ 0.99679

$ 0.99895
$ 0.99895

$ 1.017
$ 1.017

$ 0.944488
$ 0.944488

+0.02%

-0.01%

-0.11%

-0.11%

Rings scUSD (SCUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998324. במהלך 24 השעות האחרונות, SCUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.99679 לבין שיא של $ 0.99895, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.017, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.944488.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCUSD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rings scUSD (SCUSD) מידע שוק

$ 1.91M
$ 1.91M

--
--

$ 1.91M
$ 1.91M

1.92M
1.92M

1,916,841.0
1,916,841.0

שווי השוק הנוכחי של Rings scUSD הוא $ 1.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCUSD הוא 1.92M, עם היצע כולל של 1916841.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.

Rings scUSD (SCUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rings scUSDל USDהיה $ -0.0001125116831257.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRings scUSD ל USDהיה . $ +0.0003791634.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRings scUSD ל USDהיה $ -0.0004580310.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rings scUSDל USDהיה $ +0.0000155493536077.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001125116831257-0.01%
30 ימים$ +0.0003791634+0.04%
60 ימים$ -0.0004580310-0.04%
90 ימים$ +0.0000155493536077+0.00%

מה זהRings scUSD (SCUSD)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rings scUSD (SCUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Rings scUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rings scUSD (SCUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rings scUSD (SCUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rings scUSD.

בדוק את Rings scUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

SCUSD למטבעות מקומיים

Rings scUSD (SCUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rings scUSD (SCUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rings scUSD (SCUSD)

כמה שווה Rings scUSD (SCUSD) היום?
החי SCUSDהמחיר ב USD הוא 0.998324 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של SCUSD ל USD הוא $ 0.998324. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rings scUSD?
שווי השוק של SCUSD הוא $ 1.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCUSD?
ההיצע במחזור של SCUSD הוא 1.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCUSD?
‏‏SCUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.017 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCUSD?
SCUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.944488 USD.
מהו נפח המסחר של SCUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCUSD הוא -- USD.
האם SCUSD יעלה השנה?
SCUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:54:35 (UTC+8)

