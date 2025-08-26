Rings scUSD (SCUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.99679 גבוה 24 שעות $ 0.99895 שיא כל הזמנים $ 1.017 המחיר הנמוך ביותר $ 0.944488 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -0.11%

Rings scUSD (SCUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998324. במהלך 24 השעות האחרונות, SCUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.99679 לבין שיא של $ 0.99895, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.017, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.944488.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCUSD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rings scUSD (SCUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.91M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91M אספקת מחזור 1.92M אספקה כוללת 1,916,841.0

שווי השוק הנוכחי של Rings scUSD הוא $ 1.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCUSD הוא 1.92M, עם היצע כולל של 1916841.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.