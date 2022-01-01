DEF-AI (DEFAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DEF-AI (DEFAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DEF-AI (DEFAI) מידע DEF-AI is a decentralized AI infrastructure protocol that enables intelligent, real-time computation within the blockchain ecosystem. It connects AI workload requests to a distributed network of GPU-powered compute nodes using on-chain routing and smart contracts. This allows developers to integrate advanced AI capabilities—such as image generation, natural language processing, and data analytics—directly into decentralized applications (dApps). אתר רשמי: https://def-ai.io/ מסמך לבן: https://def-ai-organization.gitbook.io/def-ai-organization/launch-model/core-features סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HwFh2kN2rYPKxzHRCFYB5qQ8rYomMs4jp968oe6FQubZ קנה DEFAIעכשיו!

DEF-AI (DEFAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DEF-AI (DEFAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.50K $ 42.50K $ 42.50K שיא כל הזמנים: $ 0.05699 $ 0.05699 $ 0.05699 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000425 $ 0.0000425 $ 0.0000425 למידע נוסף על DEF-AI (DEFAI) מחיר

DEF-AI (DEFAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DEF-AI (DEFAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DEFAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DEFAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DEFAIטוקניומיקה, חקרו אתDEFAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DEFAI מעוניין להוסיף את DEF-AI (DEFAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DEFAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DEFAI ב-MEXC עכשיו!

DEF-AI (DEFAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DEFAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DEFAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

DEFAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DEFAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEFAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DEFAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

