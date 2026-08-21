Redacted מחיר היום

מחיר Redacted (RDAC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RDAC ל USD הוא $ 0 לכל RDAC.

Redacted כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,436, עם היצע במחזור של 646.38M RDAC. ב‑24 השעות האחרונות, RDAC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.101804, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RDAC נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Redacted (RDAC) מידע שוק

שווי שוק $ 21.44K$ 21.44K $ 21.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.16K$ 33.16K $ 33.16K אספקת מחזור 646.38M 646.38M 646.38M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Redacted הוא $ 21.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RDAC הוא 646.38M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.16K.