Red Pill מחיר היום

מחיר Red Pill (RPILL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RPILL ל USD הוא $ 0 לכל RPILL.

Red Pill כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,243, עם היצע במחזור של 690.00B RPILL. ב‑24 השעות האחרונות, RPILL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RPILL נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Red Pill (RPILL) מידע שוק

שווי שוק $ 87.24K$ 87.24K $ 87.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.24K$ 87.24K $ 87.24K אספקת מחזור 690.00B 690.00B 690.00B אספקה כוללת 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Red Pill הוא $ 87.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RPILL הוא 690.00B, עם היצע כולל של 690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.24K.