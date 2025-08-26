עוד על RPEPE

RPEPE מידע על מחיר

RPEPE אתר רשמי

RPEPE טוקניומיקה

RPEPE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Red Pepe סֵמֶל

Red Pepe מחיר (RPEPE)

לא רשום

1 RPEPE ל USDמחיר חי:

$0.00436029
$0.00436029$0.00436029
-9.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Red Pepe (RPEPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:54:55 (UTC+8)

Red Pepe (RPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00427864
$ 0.00427864$ 0.00427864
24 שעות נמוך
$ 0.00482155
$ 0.00482155$ 0.00482155
גבוה 24 שעות

$ 0.00427864
$ 0.00427864$ 0.00427864

$ 0.00482155
$ 0.00482155$ 0.00482155

$ 0.00723316
$ 0.00723316$ 0.00723316

$ 0.0012847
$ 0.0012847$ 0.0012847

-0.66%

-9.56%

+1.57%

+1.57%

Red Pepe (RPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00436029. במהלך 24 השעות האחרונות, RPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00427864 לבין שיא של $ 0.00482155, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00723316, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0012847.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RPEPE השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -9.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Red Pepe (RPEPE) מידע שוק

$ 245.91K
$ 245.91K$ 245.91K

--
----

$ 303.29K
$ 303.29K$ 303.29K

56.29M
56.29M 56.29M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של Red Pepe הוא $ 245.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RPEPE הוא 56.29M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 303.29K.

Red Pepe (RPEPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Red Pepeל USDהיה $ -0.000461268442733416.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRed Pepe ל USDהיה . $ +0.0074716246.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRed Pepe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Red Pepeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000461268442733416-9.56%
30 ימים$ +0.0074716246+171.36%
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהRed Pepe (RPEPE)

Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain. $RPEPE is the community's token. Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch. We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Red Pepe (RPEPE) משאב

האתר הרשמי

Red Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Red Pepe (RPEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Red Pepe (RPEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Red Pepe.

בדוק את Red Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

RPEPE למטבעות מקומיים

Red Pepe (RPEPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Red Pepe (RPEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RPEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Red Pepe (RPEPE)

כמה שווה Red Pepe (RPEPE) היום?
החי RPEPEהמחיר ב USD הוא 0.00436029 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RPEPE ל USD?
המחיר הנוכחי של RPEPE ל USD הוא $ 0.00436029. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Red Pepe?
שווי השוק של RPEPE הוא $ 245.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RPEPE?
ההיצע במחזור של RPEPE הוא 56.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RPEPE?
‏‏RPEPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00723316 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RPEPE?
RPEPE ‏‏רשם מחירATL של 0.0012847 USD.
מהו נפח המסחר של RPEPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RPEPE הוא -- USD.
האם RPEPE יעלה השנה?
RPEPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RPEPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:54:55 (UTC+8)

Red Pepe (RPEPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.