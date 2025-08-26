Red Pepe (RPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00427864 $ 0.00427864 $ 0.00427864 24 שעות נמוך $ 0.00482155 $ 0.00482155 $ 0.00482155 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00427864$ 0.00427864 $ 0.00427864 גבוה 24 שעות $ 0.00482155$ 0.00482155 $ 0.00482155 שיא כל הזמנים $ 0.00723316$ 0.00723316 $ 0.00723316 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0012847$ 0.0012847 $ 0.0012847 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.66% שינוי מחיר (1D) -9.56% שינוי מחיר (7D) +1.57% שינוי מחיר (7D) +1.57%

Red Pepe (RPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00436029. במהלך 24 השעות האחרונות, RPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00427864 לבין שיא של $ 0.00482155, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00723316, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0012847.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RPEPE השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -9.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Red Pepe (RPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 245.91K$ 245.91K $ 245.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 303.29K$ 303.29K $ 303.29K אספקת מחזור 56.29M 56.29M 56.29M אספקה כוללת 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של Red Pepe הוא $ 245.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RPEPE הוא 56.29M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 303.29K.