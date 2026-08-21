Punk Auction מחיר היום

מחיר Punk Auction (PAST) בזמן אמת היום הוא $ 0.237929, עם שינוי של 33.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAST ל USD הוא $ 0.237929 לכל PAST.

Punk Auction כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 231,019, עם היצע במחזור של 970.96K PAST. ב‑24 השעות האחרונות, PAST סחר בין $ 0.174 (נמוך) ל $ 0.239866 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.41, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02648309.

ביצועים לטווח קצר, PAST נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 18.54.

Punk Auction (PAST) מידע שוק

שווי שוק $ 231.02K$ 231.02K $ 231.02K נפח (24 שעות) $ 18.54$ 18.54 $ 18.54 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 532.65K$ 532.65K $ 532.65K אספקת מחזור 970.96K 970.96K 970.96K אספקה כוללת 970,956.4392546556 970,956.4392546556 970,956.4392546556

שווי השוק הנוכחי של Punk Auction הוא $ 231.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.54. ההיצע במחזור של PAST הוא 970.96K, עם היצע כולל של 970956.4392546556. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 532.65K.