Pulse Inu מחיר היום

מחיר Pulse Inu (PINU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PINU ל USD הוא $ 0 לכל PINU.

Pulse Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,081, עם היצע במחזור של 232.37T PINU. ב‑24 השעות האחרונות, PINU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PINU נע ב +1.69% בשעה האחרונה ו +37.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pulse Inu (PINU) מידע שוק

שווי שוק $ 65.08K$ 65.08K $ 65.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.08K$ 65.08K $ 65.08K אספקת מחזור 232.37T 232.37T 232.37T אספקה כוללת 232,370,853,194,769.0 232,370,853,194,769.0 232,370,853,194,769.0

שווי השוק הנוכחי של Pulse Inu הוא $ 65.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINU הוא 232.37T, עם היצע כולל של 232370853194769.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.08K.