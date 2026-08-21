Pongo מחיר היום

מחיר Pongo (PONGO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PONGO ל USD הוא $ 0 לכל PONGO.

Pongo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,482, עם היצע במחזור של 1.01T PONGO. ב‑24 השעות האחרונות, PONGO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PONGO נע ב -1.00% בשעה האחרונה ו +18.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pongo (PONGO) מידע שוק

שווי שוק $ 50.48K$ 50.48K $ 50.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.48K$ 50.48K $ 50.48K אספקת מחזור 1.01T 1.01T 1.01T אספקה כוללת 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

שווי השוק הנוכחי של Pongo הוא $ 50.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PONGO הוא 1.01T, עם היצע כולל של 1010101010101.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.48K.