גלה תובנות מרכזיות לגבי Polaris Share (POLA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Polaris Share (POLA) מידע

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users.

This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

אתר רשמי:
https://polarishare.io/
מסמך לבן:
https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Polaris Share (POLA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Polaris Share (POLA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 7.69M
$ 7.69M
ההיצע הכולל:
$ 4.60B
$ 4.60B
אספקה במחזור:
$ 523.99M
$ 523.99M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 67.48M
$ 67.48M
שיא כל הזמנים:
$ 0.522685
$ 0.522685
שפל כל הזמנים:
$ 0.00785633
$ 0.00785633
מחיר נוכחי:
$ 0.0146638
$ 0.0146638

Polaris Share (POLA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Polaris Share (POLA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של POLA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות POLAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את POLAטוקניומיקה, חקרו אתPOLAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

POLA חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן POLA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו POLA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.