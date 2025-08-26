עוד על POLA

Polaris Share סֵמֶל

Polaris Share מחיר (POLA)

1 POLA ל USDמחיר חי:

$0.01504833
$0.01504833
-4.30%1D
Polaris Share (POLA) טבלת מחירים חיה
Polaris Share (POLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.79%

-4.41%

-3.68%

-3.68%

Polaris Share (POLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01503578. במהלך 24 השעות האחרונות, POLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01504564 לבין שיא של $ 0.01579673, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.522685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00785633.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLA השתנה ב -1.79% במהלך השעה האחרונה, -4.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polaris Share (POLA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Polaris Share הוא $ 7.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLA הוא 519.99M, עם היצע כולל של 4599999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.22M.

Polaris Share (POLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Polaris Shareל USDהיה $ -0.00069426941222382.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPolaris Share ל USDהיה . $ -0.0019195939.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPolaris Share ל USDהיה $ -0.0006227173.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Polaris Shareל USDהיה $ -0.001224264584091516.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00069426941222382-4.41%
30 ימים$ -0.0019195939-12.76%
60 ימים$ -0.0006227173-4.14%
90 ימים$ -0.001224264584091516-7.52%

מה זהPolaris Share (POLA)

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Polaris Share (POLA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Polaris Shareתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Polaris Share (POLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polaris Share (POLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polaris Share.

בדוק את Polaris Share תחזית המחיר עכשיו‏!

POLA למטבעות מקומיים

Polaris Share (POLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Polaris Share (POLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Polaris Share (POLA)

כמה שווה Polaris Share (POLA) היום?
החי POLAהמחיר ב USD הוא 0.01503578 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POLA ל USD?
המחיר הנוכחי של POLA ל USD הוא $ 0.01503578. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Polaris Share?
שווי השוק של POLA הוא $ 7.83M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POLA?
ההיצע במחזור של POLA הוא 519.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POLA?
‏‏POLA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.522685 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POLA?
POLA ‏‏רשם מחירATL של 0.00785633 USD.
מהו נפח המסחר של POLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POLA הוא -- USD.
האם POLA יעלה השנה?
POLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
