Polaris Share (POLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01504564 $ 0.01504564 $ 0.01504564 24 שעות נמוך $ 0.01579673 $ 0.01579673 $ 0.01579673 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01504564$ 0.01504564 $ 0.01504564 גבוה 24 שעות $ 0.01579673$ 0.01579673 $ 0.01579673 שיא כל הזמנים $ 0.522685$ 0.522685 $ 0.522685 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00785633$ 0.00785633 $ 0.00785633 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.79% שינוי מחיר (1D) -4.41% שינוי מחיר (7D) -3.68% שינוי מחיר (7D) -3.68%

Polaris Share (POLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01503578. במהלך 24 השעות האחרונות, POLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01504564 לבין שיא של $ 0.01579673, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.522685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00785633.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLA השתנה ב -1.79% במהלך השעה האחרונה, -4.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polaris Share (POLA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.83M$ 7.83M $ 7.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.22M$ 69.22M $ 69.22M אספקת מחזור 519.99M 519.99M 519.99M אספקה כוללת 4,599,999,999.0 4,599,999,999.0 4,599,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Polaris Share הוא $ 7.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLA הוא 519.99M, עם היצע כולל של 4599999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.22M.