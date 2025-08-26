Piggy (PIGGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000842 $ 0.00000842 $ 0.00000842 24 שעות נמוך $ 0.00000921 $ 0.00000921 $ 0.00000921 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000842$ 0.00000842 $ 0.00000842 גבוה 24 שעות $ 0.00000921$ 0.00000921 $ 0.00000921 שיא כל הזמנים $ 0.00005825$ 0.00005825 $ 0.00005825 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000625$ 0.00000625 $ 0.00000625 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -2.61% שינוי מחיר (7D) -0.24% שינוי מחיר (7D) -0.24%

Piggy (PIGGY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000892. במהלך 24 השעות האחרונות, PIGGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000842 לבין שיא של $ 0.00000921, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIGGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00005825, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000625.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIGGY השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -2.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Piggy (PIGGY) מידע שוק

שווי שוק $ 563.37K$ 563.37K $ 563.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 563.37K$ 563.37K $ 563.37K אספקת מחזור 63.12B 63.12B 63.12B אספקה כוללת 63,123,637,092.72057 63,123,637,092.72057 63,123,637,092.72057

שווי השוק הנוכחי של Piggy הוא $ 563.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIGGY הוא 63.12B, עם היצע כולל של 63123637092.72057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 563.37K.