Phantom Staked SOL (PSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $191.6 גבוה 24 שעות $218.79 שיא כל הזמנים $218.79 המחיר הנמוך ביותר $128.71 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -8.59% שינוי מחיר (7D) +2.09%

Phantom Staked SOL (PSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $191.91. במהלך 24 השעות האחרונות, PSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 191.6 לבין שיא של $ 218.79, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 218.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 128.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSOL השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phantom Staked SOL (PSOL) מידע שוק

שווי שוק $95.96M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $95.96M אספקת מחזור 500.62K אספקה כוללת 500,518.354178685

שווי השוק הנוכחי של Phantom Staked SOL הוא $ 95.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSOL הוא 500.62K, עם היצע כולל של 500518.354178685. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.96M.