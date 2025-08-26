עוד על PSOL

Phantom Staked SOL

Phantom Staked SOL מחיר (PSOL)

לא רשום

1 PSOL ל USDמחיר חי:

$191.91
$191.91
-8.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Phantom Staked SOL (PSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:38:59 (UTC+8)

Phantom Staked SOL (PSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.59%

-8.59%

+2.09%

+2.09%

Phantom Staked SOL (PSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $191.91. במהלך 24 השעות האחרונות, PSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 191.6 לבין שיא של $ 218.79, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 218.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 128.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSOL השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phantom Staked SOL (PSOL) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Phantom Staked SOL הוא $ 95.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSOL הוא 500.62K, עם היצע כולל של 500518.354178685. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.96M.

Phantom Staked SOL (PSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Phantom Staked SOLל USDהיה $ -18.0511753354887.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPhantom Staked SOL ל USDהיה . $ +1.3639811340.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPhantom Staked SOL ל USDהיה $ +63.0381362160.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Phantom Staked SOLל USDהיה $ +13.67669788581268.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -18.0511753354887-8.59%
30 ימים$ +1.3639811340+0.71%
60 ימים$ +63.0381362160+32.85%
90 ימים$ +13.67669788581268+7.67%

מה זהPhantom Staked SOL (PSOL)

Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Phantom Staked SOL (PSOL) משאב

האתר הרשמי

Phantom Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Phantom Staked SOL (PSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Phantom Staked SOL (PSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Phantom Staked SOL.

בדוק את Phantom Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

PSOL למטבעות מקומיים

Phantom Staked SOL (PSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Phantom Staked SOL (PSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Phantom Staked SOL (PSOL)

כמה שווה Phantom Staked SOL (PSOL) היום?
החי PSOLהמחיר ב USD הוא 191.91 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של PSOL ל USD הוא $ 191.91. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Phantom Staked SOL?
שווי השוק של PSOL הוא $ 95.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PSOL?
ההיצע במחזור של PSOL הוא 500.62K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSOL?
‏‏PSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 218.79 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSOL?
PSOL ‏‏רשם מחירATL של 128.71 USD.
מהו נפח המסחר של PSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSOL הוא -- USD.
האם PSOL יעלה השנה?
PSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:38:59 (UTC+8)

Phantom Staked SOL (PSOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.