Peruvian Sol מחיר היום

מחיר Peruvian Sol (WPEN) בזמן אמת היום הוא $ 0.299809, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WPEN ל USD הוא $ 0.299809 לכל WPEN.

Peruvian Sol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,860, עם היצע במחזור של 132.95K WPEN. ב‑24 השעות האחרונות, WPEN סחר בין $ 0.299591 (נמוך) ל $ 0.304894 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.610715, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.296296.

ביצועים לטווח קצר, WPEN נע ב -1.66% בשעה האחרונה ו -1.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 179.95.

Peruvian Sol (WPEN) מידע שוק

שווי שוק $ 39.86K$ 39.86K $ 39.86K נפח (24 שעות) $ 179.95$ 179.95 $ 179.95 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.86K$ 39.86K $ 39.86K אספקת מחזור 132.95K 132.95K 132.95K אספקה כוללת 132,950.0 132,950.0 132,950.0

שווי השוק הנוכחי של Peruvian Sol הוא $ 39.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 179.95. ההיצע במחזור של WPEN הוא 132.95K, עם היצע כולל של 132950.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.86K.