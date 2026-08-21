PainStrategy מחיר היום

מחיר PainStrategy (PAINSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAINSTR ל USD הוא $ 0 לכל PAINSTR.

PainStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 292,811, עם היצע במחזור של 935.09M PAINSTR. ב‑24 השעות האחרונות, PAINSTR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0050036, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PAINSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 313.14.

PainStrategy (PAINSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 292.81K$ 292.81K $ 292.81K נפח (24 שעות) $ 313.14$ 313.14 $ 313.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 292.81K$ 292.81K $ 292.81K אספקת מחזור 935.09M 935.09M 935.09M אספקה כוללת 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193

שווי השוק הנוכחי של PainStrategy הוא $ 292.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 313.14. ההיצע במחזור של PAINSTR הוא 935.09M, עם היצע כולל של 935086140.3821193. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 292.81K.