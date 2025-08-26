ORA Coin (ORA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0123455 גבוה 24 שעות $ 0.01479407 שיא כל הזמנים $ 5.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0114187 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.61% שינוי מחיר (1D) -1.92% שינוי מחיר (7D) +5.17%

ORA Coin (ORA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01394827. במהלך 24 השעות האחרונות, ORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0123455 לבין שיא של $ 0.01479407, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0114187.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORA השתנה ב +4.61% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORA Coin (ORA) מידע שוק

שווי שוק $ 737.47K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.36M אספקת מחזור 56.32M אספקה כוללת 333,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של ORA Coin הוא $ 737.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORA הוא 56.32M, עם היצע כולל של 333333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.36M.