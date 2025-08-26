עוד על ORA

ORA Coin סֵמֶל

ORA Coin מחיר (ORA)

1 ORA ל USDמחיר חי:

$0.01394827
$0.01394827
-1.90%1D
ORA Coin (ORA) טבלת מחירים חיה
ORA Coin (ORA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0123455
$ 0.0123455
24 שעות נמוך
$ 0.01479407
$ 0.01479407
גבוה 24 שעות

$ 0.0123455
$ 0.0123455

$ 0.01479407
$ 0.01479407

$ 5.37
$ 5.37

$ 0.0114187
$ 0.0114187

+4.61%

-1.92%

+5.17%

+5.17%

ORA Coin (ORA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01394827. במהלך 24 השעות האחרונות, ORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0123455 לבין שיא של $ 0.01479407, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0114187.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORA השתנה ב +4.61% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORA Coin (ORA) מידע שוק

$ 737.47K
$ 737.47K

--
--

$ 4.36M
$ 4.36M

56.32M
56.32M

333,333,333.0
333,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של ORA Coin הוא $ 737.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORA הוא 56.32M, עם היצע כולל של 333333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.36M.

ORA Coin (ORA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ORA Coinל USDהיה $ -0.00027402907829769.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלORA Coin ל USDהיה . $ -0.0128549097.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלORA Coin ל USDהיה $ -0.0132534676.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ORA Coinל USDהיה $ -0.606294854720657.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00027402907829769-1.92%
30 ימים$ -0.0128549097-92.16%
60 ימים$ -0.0132534676-95.01%
90 ימים$ -0.606294854720657-97.75%

מה זהORA Coin (ORA)

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

ORA Coin (ORA) משאב

האתר הרשמי

ORA Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ORA Coin (ORA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ORA Coin (ORA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ORA Coin.

בדוק את ORA Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

ORA למטבעות מקומיים

ORA Coin (ORA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ORA Coin (ORA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ORA Coin (ORA)

כמה שווה ORA Coin (ORA) היום?
החי ORAהמחיר ב USD הוא 0.01394827 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORA ל USD?
המחיר הנוכחי של ORA ל USD הוא $ 0.01394827. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ORA Coin?
שווי השוק של ORA הוא $ 737.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORA?
ההיצע במחזור של ORA הוא 56.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORA?
‏‏ORA השיג מחיר שיא (ATH) של 5.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORA?
ORA ‏‏רשם מחירATL של 0.0114187 USD.
מהו נפח המסחר של ORA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORA הוא -- USD.
האם ORA יעלה השנה?
ORA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
ORA Coin (ORA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך.