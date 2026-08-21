OpenDAO מחיר היום

מחיר OpenDAO (SOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOS ל USD הוא $ 0 לכל SOS.

OpenDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 188,909, עם היצע במחזור של 100.00T SOS. ב‑24 השעות האחרונות, SOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOS נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +25.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OpenDAO (SOS) מידע שוק

שווי שוק $ 188.91K$ 188.91K $ 188.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 188.91K$ 188.91K $ 188.91K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OpenDAO הוא $ 188.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOS הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 188.91K.