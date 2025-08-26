עוד על ONI

ONINO סֵמֶל

ONINO מחיר (ONI)

לא רשום

1 ONI ל USDמחיר חי:

$0.03534917
$0.03534917$0.03534917
-7.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
ONINO (ONI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:39 (UTC+8)

ONINO (ONI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03531729
$ 0.03531729$ 0.03531729
24 שעות נמוך
$ 0.03875917
$ 0.03875917$ 0.03875917
גבוה 24 שעות

$ 0.03531729
$ 0.03531729$ 0.03531729

$ 0.03875917
$ 0.03875917$ 0.03875917

$ 0.728541
$ 0.728541$ 0.728541

$ 0.01652379
$ 0.01652379$ 0.01652379

-0.02%

-7.47%

-2.79%

-2.79%

ONINO (ONI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03534917. במהלך 24 השעות האחרונות, ONI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03531729 לבין שיא של $ 0.03875917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.728541, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01652379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONI השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.79% ב-7 הימים האחרונים.

ONINO (ONI) מידע שוק

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

39.45M
39.45M 39.45M

99,999,998.97
99,999,998.97 99,999,998.97

שווי השוק הנוכחי של ONINO הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONI הוא 39.45M, עם היצע כולל של 99999998.97. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.53M.

ONINO (ONI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ONINOל USDהיה $ -0.00285386575019909.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלONINO ל USDהיה . $ -0.0062134685.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלONINO ל USDהיה $ +0.0033309805.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ONINOל USDהיה $ -0.00145028478775544.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00285386575019909-7.47%
30 ימים$ -0.0062134685-17.57%
60 ימים$ +0.0033309805+9.42%
90 ימים$ -0.00145028478775544-3.94%

מה זהONINO (ONI)

ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ONINOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ONINO (ONI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ONINO (ONI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ONINO.

בדוק את ONINO תחזית המחיר עכשיו‏!

ONI למטבעות מקומיים

ONINO (ONI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ONINO (ONI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ONINO (ONI)

כמה שווה ONINO (ONI) היום?
החי ONIהמחיר ב USD הוא 0.03534917 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONI ל USD?
המחיר הנוכחי של ONI ל USD הוא $ 0.03534917. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ONINO?
שווי השוק של ONI הוא $ 1.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONI?
ההיצע במחזור של ONI הוא 39.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONI?
‏‏ONI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.728541 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONI?
ONI ‏‏רשם מחירATL של 0.01652379 USD.
מהו נפח המסחר של ONI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONI הוא -- USD.
האם ONI יעלה השנה?
ONI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:39 (UTC+8)

