ONINO (ONI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03531729 גבוה 24 שעות $ 0.03875917 שיא כל הזמנים $ 0.728541 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01652379 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -7.47% שינוי מחיר (7D) -2.79%

ONINO (ONI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03534917. במהלך 24 השעות האחרונות, ONI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03531729 לבין שיא של $ 0.03875917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.728541, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01652379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONI השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ONINO (ONI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.53M אספקת מחזור 39.45M אספקה כוללת 99,999,998.97

שווי השוק הנוכחי של ONINO הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONI הוא 39.45M, עם היצע כולל של 99999998.97. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.53M.