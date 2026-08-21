OmniCat מחיר היום

מחיר OmniCat (OMNI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMNI ל USD הוא $ 0 לכל OMNI.

OmniCat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 268,645, עם היצע במחזור של 45.51B OMNI. ב‑24 השעות האחרונות, OMNI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0045811, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OMNI נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו +23.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OmniCat (OMNI) מידע שוק

שווי שוק $ 268.65K$ 268.65K $ 268.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 268.65K$ 268.65K $ 268.65K אספקת מחזור 45.51B 45.51B 45.51B אספקה כוללת 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622

שווי השוק הנוכחי של OmniCat הוא $ 268.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMNI הוא 45.51B, עם היצע כולל של 45505187737.38622. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 268.65K.