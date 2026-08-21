Noble USDC מחיר היום

מחיר Noble USDC (USDC.N) בזמן אמת היום הוא $ 0.999801, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDC.N ל USD הוא $ 0.999801 לכל USDC.N.

Noble USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 111,192,715, עם היצע במחזור של 111.22M USDC.N. ב‑24 השעות האחרונות, USDC.N סחר בין $ 0.999541 (נמוך) ל $ 1.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.477017.

ביצועים לטווח קצר, USDC.N נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 225.82K.

Noble USDC (USDC.N) מידע שוק

שווי שוק $ 111.19M$ 111.19M $ 111.19M נפח (24 שעות) $ 225.82K$ 225.82K $ 225.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.36M$ 111.36M $ 111.36M אספקת מחזור 111.22M 111.22M 111.22M אספקה כוללת 111,495,364.981684 111,495,364.981684 111,495,364.981684

שווי השוק הנוכחי של Noble USDC הוא $ 111.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 225.82K. ההיצע במחזור של USDC.N הוא 111.22M, עם היצע כולל של 111495364.981684. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.36M.