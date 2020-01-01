NIKITA by Virtuals (NIKITA) טוקנומיקה
Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NIKITA by Virtuals (NIKITA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים.
הבנת הטוקנומיקה של NIKITA by Virtuals (NIKITA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של NIKITA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות NIKITAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את NIKITAטוקניומיקה, חקרו אתNIKITAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
