NIKITA by Virtuals (NIKITA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00803046$ 0.00803046 $ 0.00803046 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -12.53% שינוי מחיר (7D) +9.56% שינוי מחיר (7D) +9.56%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NIKITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIKITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00803046, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIKITA השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -12.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) מידע שוק

שווי שוק $ 64.29K$ 64.29K $ 64.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.29K$ 64.29K $ 64.29K אספקת מחזור 997.29M 997.29M 997.29M אספקה כוללת 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

שווי השוק הנוכחי של NIKITA by Virtuals הוא $ 64.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIKITA הוא 997.29M, עם היצע כולל של 997293477.1918895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.29K.