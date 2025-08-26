עוד על NIKITA

NIKITA by Virtuals סֵמֶל

NIKITA by Virtuals מחיר (NIKITA)

לא רשום

1 NIKITA ל USDמחיר חי:

--
----
-12.50%1D
mexc
USD
NIKITA by Virtuals (NIKITA) טבלת מחירים חיה
NIKITA by Virtuals (NIKITA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00803046
$ 0.00803046$ 0.00803046

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-12.53%

+9.56%

+9.56%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NIKITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIKITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00803046, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIKITA השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -12.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) מידע שוק

$ 64.29K
$ 64.29K$ 64.29K

--
----

$ 64.29K
$ 64.29K$ 64.29K

997.29M
997.29M 997.29M

997,293,477.1918895
997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

שווי השוק הנוכחי של NIKITA by Virtuals הוא $ 64.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIKITA הוא 997.29M, עם היצע כולל של 997293477.1918895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.29K.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NIKITA by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNIKITA by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNIKITA by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NIKITA by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.53%
30 ימים$ 0-26.34%
60 ימים$ 0-33.47%
90 ימים$ 0--

מה זהNIKITA by Virtuals (NIKITA)

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) משאב

האתר הרשמי

NIKITA by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NIKITA by Virtuals (NIKITA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NIKITA by Virtuals (NIKITA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NIKITA by Virtuals.

בדוק את NIKITA by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

NIKITA למטבעות מקומיים

NIKITA by Virtuals (NIKITA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NIKITA by Virtuals (NIKITA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIKITA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NIKITA by Virtuals (NIKITA)

כמה שווה NIKITA by Virtuals (NIKITA) היום?
החי NIKITAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NIKITA ל USD?
המחיר הנוכחי של NIKITA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NIKITA by Virtuals?
שווי השוק של NIKITA הוא $ 64.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NIKITA?
ההיצע במחזור של NIKITA הוא 997.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NIKITA?
‏‏NIKITA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00803046 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NIKITA?
NIKITA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NIKITA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NIKITA הוא -- USD.
האם NIKITA יעלה השנה?
NIKITA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NIKITA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
