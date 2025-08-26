Nexus Mutual (NXM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 100.42 $ 100.42 $ 100.42 24 שעות נמוך $ 111.21 $ 111.21 $ 111.21 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 100.42$ 100.42 $ 100.42 גבוה 24 שעות $ 111.21$ 111.21 $ 111.21 שיא כל הזמנים $ 185.97$ 185.97 $ 185.97 המחיר הנמוך ביותר $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -9.49% שינוי מחיר (7D) +1.24% שינוי מחיר (7D) +1.24%

Nexus Mutual (NXM) המחיר בזמן אמת של הוא $100.65. במהלך 24 השעות האחרונות, NXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 100.42 לבין שיא של $ 111.21, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 185.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.96.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NXM השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -9.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nexus Mutual (NXM) מידע שוק

שווי שוק $ 224.76M$ 224.76M $ 224.76M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 224.76M$ 224.76M $ 224.76M אספקת מחזור 2.23M 2.23M 2.23M אספקה כוללת 2,232,955.581690963 2,232,955.581690963 2,232,955.581690963

שווי השוק הנוכחי של Nexus Mutual הוא $ 224.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NXM הוא 2.23M, עם היצע כולל של 2232955.581690963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.76M.