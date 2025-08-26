Nexus Mutual מחיר (NXM)
Nexus Mutual (NXM) המחיר בזמן אמת של הוא $100.65. במהלך 24 השעות האחרונות, NXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 100.42 לבין שיא של $ 111.21, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 185.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.96.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NXM השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -9.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Nexus Mutual הוא $ 224.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NXM הוא 2.23M, עם היצע כולל של 2232955.581690963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.76M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Nexus Mutualל USDהיה $ -10.5557615639016.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNexus Mutual ל USDהיה . $ +28.6844749950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNexus Mutual ל USDהיה $ +76.1117413650.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nexus Mutualל USDהיה $ +38.06429966219077.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -10.5557615639016
|-9.49%
|30 ימים
|$ +28.6844749950
|+28.50%
|60 ימים
|$ +76.1117413650
|+75.62%
|90 ימים
|$ +38.06429966219077
|+60.82%
Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.
