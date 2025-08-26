עוד על NXM

Nexus Mutual סֵמֶל

Nexus Mutual מחיר (NXM)

לא רשום

1 NXM ל USDמחיר חי:

$100.65
$100.65$100.65
-9.40%1D
mexc
USD
Nexus Mutual (NXM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:34:38 (UTC+8)

Nexus Mutual (NXM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 100.42
$ 100.42$ 100.42
24 שעות נמוך
$ 111.21
$ 111.21$ 111.21
גבוה 24 שעות

$ 100.42
$ 100.42$ 100.42

$ 111.21
$ 111.21$ 111.21

$ 185.97
$ 185.97$ 185.97

$ 6.96
$ 6.96$ 6.96

+0.24%

-9.49%

+1.24%

+1.24%

Nexus Mutual (NXM) המחיר בזמן אמת של הוא $100.65. במהלך 24 השעות האחרונות, NXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 100.42 לבין שיא של $ 111.21, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 185.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.96.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NXM השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -9.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nexus Mutual (NXM) מידע שוק

$ 224.76M
$ 224.76M$ 224.76M

--
----

$ 224.76M
$ 224.76M$ 224.76M

2.23M
2.23M 2.23M

2,232,955.581690963
2,232,955.581690963 2,232,955.581690963

שווי השוק הנוכחי של Nexus Mutual הוא $ 224.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NXM הוא 2.23M, עם היצע כולל של 2232955.581690963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.76M.

Nexus Mutual (NXM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nexus Mutualל USDהיה $ -10.5557615639016.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNexus Mutual ל USDהיה . $ +28.6844749950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNexus Mutual ל USDהיה $ +76.1117413650.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nexus Mutualל USDהיה $ +38.06429966219077.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -10.5557615639016-9.49%
30 ימים$ +28.6844749950+28.50%
60 ימים$ +76.1117413650+75.62%
90 ימים$ +38.06429966219077+60.82%

מה זהNexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.  The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. 

Nexus Mutual (NXM) משאב

האתר הרשמי

Nexus Mutualתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nexus Mutual (NXM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nexus Mutual (NXM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nexus Mutual.

בדוק את Nexus Mutual תחזית המחיר עכשיו‏!

NXM למטבעות מקומיים

Nexus Mutual (NXM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nexus Mutual (NXM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NXM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nexus Mutual (NXM)

כמה שווה Nexus Mutual (NXM) היום?
החי NXMהמחיר ב USD הוא 100.65 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NXM ל USD?
המחיר הנוכחי של NXM ל USD הוא $ 100.65. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nexus Mutual?
שווי השוק של NXM הוא $ 224.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NXM?
ההיצע במחזור של NXM הוא 2.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NXM?
‏‏NXM השיג מחיר שיא (ATH) של 185.97 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NXM?
NXM ‏‏רשם מחירATL של 6.96 USD.
מהו נפח המסחר של NXM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NXM הוא -- USD.
האם NXM יעלה השנה?
NXM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NXM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:34:38 (UTC+8)

