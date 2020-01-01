Neuralis AI (NEURAI) טוקנומיקה
Neuralis AI (NEURAI) מידע
Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations.
Key Functionalities
- Advanced Customization: Train Your AI Agents
- Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents
- AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents
Neuralis AI (NEURAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Neuralis AI (NEURAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Neuralis AI (NEURAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Neuralis AI (NEURAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של NEURAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות NEURAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את NEURAIטוקניומיקה, חקרו אתNEURAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
NEURAI חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן NEURAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NEURAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.