Neuralis AI סֵמֶל

Neuralis AI מחיר (NEURAI)

לא רשום

1 NEURAI ל USDמחיר חי:

$0.02050714
$0.02050714$0.02050714
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Neuralis AI (NEURAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:48:52 (UTC+8)

Neuralis AI (NEURAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.170775
$ 0.170775$ 0.170775

$ 0.00946734
$ 0.00946734$ 0.00946734

--

--

+6.63%

+6.63%

Neuralis AI (NEURAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02050714. במהלך 24 השעות האחרונות, NEURAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEURAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.170775, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00946734.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEURAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neuralis AI (NEURAI) מידע שוק

$ 20.51K
$ 20.51K$ 20.51K

--
----

$ 20.51K
$ 20.51K$ 20.51K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neuralis AI הוא $ 20.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEURAI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.51K.

Neuralis AI (NEURAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Neuralis AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeuralis AI ל USDהיה . $ +0.0052741226.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeuralis AI ל USDהיה $ +0.0190443903.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Neuralis AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0052741226+25.72%
60 ימים$ +0.0190443903+92.87%
90 ימים$ 0--

מה זהNeuralis AI (NEURAI)

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Neuralis AI (NEURAI)

כמה שווה Neuralis AI (NEURAI) היום?
החי NEURAIהמחיר ב USD הוא 0.02050714 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEURAI ל USD?
המחיר הנוכחי של NEURAI ל USD הוא $ 0.02050714. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Neuralis AI?
שווי השוק של NEURAI הוא $ 20.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEURAI?
ההיצע במחזור של NEURAI הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEURAI?
‏‏NEURAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.170775 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEURAI?
NEURAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00946734 USD.
מהו נפח המסחר של NEURAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEURAI הוא -- USD.
האם NEURAI יעלה השנה?
NEURAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEURAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
