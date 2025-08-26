Neuralis AI (NEURAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.170775
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00946734
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) +6.63%

Neuralis AI (NEURAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02050714. במהלך 24 השעות האחרונות, NEURAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEURAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.170775, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00946734.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEURAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neuralis AI (NEURAI) מידע שוק

שווי שוק $ 20.51K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.51K
אספקת מחזור 1.00M
אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neuralis AI הוא $ 20.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEURAI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.51K.