Nerva (XNV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.324859$ 0.324859 $ 0.324859 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00253204$ 0.00253204 $ 0.00253204 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Nerva (XNV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0139934. במהלך 24 השעות האחרונות, XNV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XNVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.324859, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00253204.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XNV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nerva (XNV) מידע שוק

שווי שוק $ 267.05K$ 267.05K $ 267.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 267.18K$ 267.18K $ 267.18K אספקת מחזור 19.09M 19.09M 19.09M אספקה כוללת 19,093,313.0794 19,093,313.0794 19,093,313.0794

שווי השוק הנוכחי של Nerva הוא $ 267.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNV הוא 19.09M, עם היצע כולל של 19093313.0794. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 267.18K.