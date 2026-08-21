Naven Network מחיר היום

מחיר Naven Network (NAVEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAVEN ל USD הוא $ 0 לכל NAVEN.

Naven Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 69,811, עם היצע במחזור של 1.00B NAVEN. ב‑24 השעות האחרונות, NAVEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00175302, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NAVEN נע ב -3.23% בשעה האחרונה ו -17.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Naven Network (NAVEN) מידע שוק

שווי שוק $ 69.81K$ 69.81K $ 69.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.81K$ 69.81K $ 69.81K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Naven Network הוא $ 69.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAVEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.81K.