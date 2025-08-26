עוד על NACHO

NACHO מידע על מחיר

NACHO מסמך לבן

NACHO אתר רשמי

NACHO טוקניומיקה

NACHO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nacho the Kat סֵמֶל

Nacho the Kat מחיר (NACHO)

לא רשום

1 NACHO ל USDמחיר חי:

--
----
-9.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Nacho the Kat (NACHO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:33:56 (UTC+8)

Nacho the Kat (NACHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00005569
$ 0.00005569$ 0.00005569
24 שעות נמוך
$ 0.0000625
$ 0.0000625$ 0.0000625
גבוה 24 שעות

$ 0.00005569
$ 0.00005569$ 0.00005569

$ 0.0000625
$ 0.0000625$ 0.0000625

$ 0.0007509
$ 0.0007509$ 0.0007509

$ 0.00001585
$ 0.00001585$ 0.00001585

-4.82%

-10.92%

-4.91%

-4.91%

Nacho the Kat (NACHO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005567. במהלך 24 השעות האחרונות, NACHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005569 לבין שיא של $ 0.0000625, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NACHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0007509, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001585.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NACHO השתנה ב -4.82% במהלך השעה האחרונה, -10.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nacho the Kat (NACHO) מידע שוק

$ 15.98M
$ 15.98M$ 15.98M

--
----

$ 15.98M
$ 15.98M$ 15.98M

287.00B
287.00B 287.00B

287,000,000,000.0
287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nacho the Kat הוא $ 15.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NACHO הוא 287.00B, עם היצע כולל של 287000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.98M.

Nacho the Kat (NACHO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nacho the Katל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNacho the Kat ל USDהיה . $ +0.0000034551.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNacho the Kat ל USDהיה $ +0.0000401491.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nacho the Katל USDהיה $ +0.0000007220656432418.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.92%
30 ימים$ +0.0000034551+6.21%
60 ימים$ +0.0000401491+72.12%
90 ימים$ +0.0000007220656432418+1.31%

מה זהNacho the Kat (NACHO)

Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nacho the Kat (NACHO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Nacho the Katתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nacho the Kat (NACHO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nacho the Kat (NACHO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nacho the Kat.

בדוק את Nacho the Kat תחזית המחיר עכשיו‏!

NACHO למטבעות מקומיים

Nacho the Kat (NACHO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nacho the Kat (NACHO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NACHO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nacho the Kat (NACHO)

כמה שווה Nacho the Kat (NACHO) היום?
החי NACHOהמחיר ב USD הוא 0.00005567 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NACHO ל USD?
המחיר הנוכחי של NACHO ל USD הוא $ 0.00005567. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nacho the Kat?
שווי השוק של NACHO הוא $ 15.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NACHO?
ההיצע במחזור של NACHO הוא 287.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NACHO?
‏‏NACHO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0007509 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NACHO?
NACHO ‏‏רשם מחירATL של 0.00001585 USD.
מהו נפח המסחר של NACHO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NACHO הוא -- USD.
האם NACHO יעלה השנה?
NACHO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NACHO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:33:56 (UTC+8)

Nacho the Kat (NACHO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.