Nacho the Kat (NACHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00005569 $ 0.00005569 $ 0.00005569 24 שעות נמוך $ 0.0000625 $ 0.0000625 $ 0.0000625 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00005569$ 0.00005569 $ 0.00005569 גבוה 24 שעות $ 0.0000625$ 0.0000625 $ 0.0000625 שיא כל הזמנים $ 0.0007509$ 0.0007509 $ 0.0007509 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001585$ 0.00001585 $ 0.00001585 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.82% שינוי מחיר (1D) -10.92% שינוי מחיר (7D) -4.91% שינוי מחיר (7D) -4.91%

Nacho the Kat (NACHO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005567. במהלך 24 השעות האחרונות, NACHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005569 לבין שיא של $ 0.0000625, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NACHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0007509, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001585.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NACHO השתנה ב -4.82% במהלך השעה האחרונה, -10.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nacho the Kat (NACHO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.98M$ 15.98M $ 15.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.98M$ 15.98M $ 15.98M אספקת מחזור 287.00B 287.00B 287.00B אספקה כוללת 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nacho the Kat הוא $ 15.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NACHO הוא 287.00B, עם היצע כולל של 287000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.98M.