Multiverse Capital סֵמֶל

Multiverse Capital מחיר (MVC)

לא רשום

1 MVC ל USDמחיר חי:

--
----
-1.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Multiverse Capital (MVC) טבלת מחירים חיה
Multiverse Capital (MVC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-1.57%

-0.45%

-0.45%

Multiverse Capital (MVC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MVC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVC השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -1.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Multiverse Capital (MVC) מידע שוק

$ 189.24K
$ 189.24K$ 189.24K

--
----

$ 321.45K
$ 321.45K$ 321.45K

545.86B
545.86B 545.86B

927,216,558,493.41
927,216,558,493.41 927,216,558,493.41

שווי השוק הנוכחי של Multiverse Capital הוא $ 189.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVC הוא 545.86B, עם היצע כולל של 927216558493.41. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 321.45K.

Multiverse Capital (MVC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Multiverse Capitalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMultiverse Capital ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMultiverse Capital ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Multiverse Capitalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.57%
30 ימים$ 0+4.31%
60 ימים$ 0+28.65%
90 ימים$ 0--

מה זהMultiverse Capital (MVC)

You buy on BSC, we farm on multiple chains and return the profits to $MVC holders

Multiverse Capital (MVC) משאב

האתר הרשמי

Multiverse Capitalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Multiverse Capital (MVC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Multiverse Capital (MVC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Multiverse Capital.

בדוק את Multiverse Capital תחזית המחיר עכשיו‏!

MVC למטבעות מקומיים

Multiverse Capital (MVC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Multiverse Capital (MVC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MVC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Multiverse Capital (MVC)

כמה שווה Multiverse Capital (MVC) היום?
החי MVCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MVC ל USD?
המחיר הנוכחי של MVC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Multiverse Capital?
שווי השוק של MVC הוא $ 189.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MVC?
ההיצע במחזור של MVC הוא 545.86B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MVC?
‏‏MVC השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MVC?
MVC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MVC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MVC הוא -- USD.
האם MVC יעלה השנה?
MVC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MVC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.