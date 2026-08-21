Molt Road מחיר היום

מחיר Molt Road (MOLTROAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTROAD ל USD הוא $ 0 לכל MOLTROAD.

Molt Road כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,456, עם היצע במחזור של 100.00B MOLTROAD. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTROAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTROAD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +28.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Molt Road (MOLTROAD) מידע שוק

שווי שוק $ 31.46K$ 31.46K $ 31.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.46K$ 31.46K $ 31.46K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Molt Road הוא $ 31.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLTROAD הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.46K.