MollarsToken (MOLLARS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02276016 גבוה 24 שעות $ 0.02529188 שיא כל הזמנים $ 0.542738 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01237358 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -8.31% שינוי מחיר (7D) -2.29%

MollarsToken (MOLLARS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02315566. במהלך 24 השעות האחרונות, MOLLARS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02276016 לבין שיא של $ 0.02529188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOLLARSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.542738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01237358.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOLLARS השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -8.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MollarsToken (MOLLARS) מידע שוק

שווי שוק $ 160.80K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 190.82K אספקת מחזור 6.96M אספקה כוללת 8,262,932.0

שווי השוק הנוכחי של MollarsToken הוא $ 160.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLLARS הוא 6.96M, עם היצע כולל של 8262932.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.82K.