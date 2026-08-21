Mirror מחיר היום

מחיר Mirror (MIRROR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIRROR ל USD הוא $ 0 לכל MIRROR.

Mirror כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,064, עם היצע במחזור של 100.00B MIRROR. ב‑24 השעות האחרונות, MIRROR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIRROR נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו +28.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mirror (MIRROR) מידע שוק

שווי שוק $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Mirror הוא $ 33.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIRROR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.06K.