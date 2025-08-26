MindWaveDAO (NILA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.072717 $ 0.072717 $ 0.072717 24 שעות נמוך $ 0.07777 $ 0.07777 $ 0.07777 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.072717$ 0.072717 $ 0.072717 גבוה 24 שעות $ 0.07777$ 0.07777 $ 0.07777 שיא כל הזמנים $ 0.116635$ 0.116635 $ 0.116635 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03631203$ 0.03631203 $ 0.03631203 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -2.16% שינוי מחיר (7D) -1.76% שינוי מחיר (7D) -1.76%

MindWaveDAO (NILA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.073548. במהלך 24 השעות האחרונות, NILA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.072717 לבין שיא של $ 0.07777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NILAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03631203.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NILA השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MindWaveDAO (NILA) מידע שוק

שווי שוק $ 61.98M$ 61.98M $ 61.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.74M$ 77.74M $ 77.74M אספקת מחזור 842.77M 842.77M 842.77M אספקה כוללת 1,057,021,569.0 1,057,021,569.0 1,057,021,569.0

שווי השוק הנוכחי של MindWaveDAO הוא $ 61.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NILA הוא 842.77M, עם היצע כולל של 1057021569.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.74M.